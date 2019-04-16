دخول موقع نظام نور المركزي ien.edu.sa لنتائج الطلاب الابتدائي : الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة...

اعتمد وزير التعليم الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم وكذلك التكليفات الجديدة، وسيتم العمل بالهيكل التنظيمي المستحدث من تاريخ صدوره، وشمل الهيكل التنظيمي الجديد تغيرات كبيرة، تشمل دمج وإلغاء وإحداث العديد من الوكالات، ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى تحقيق تكامل في عمل وزارة التعليم، وكذلك يهدف لسهولة أداء المهام الموكل بتنفيذها الوزارة وفق الاختصاصات المنوط به المسئولين، وذلك حتى تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبناء على ما سبق فقد أصدر وزير التعليم قرارات تكليف الوكلاء وفق الهيكل التنظيمي الجديد.

ومن أهم ملام الهيكل التنظيمي الجديد هو ضم وكالتَي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة، وقد تم إطلاقها تحت مسمى وكالة الأداء التعليمي، كما تم تغير وكالة الشؤون التعليمية المختصة بالجامعات، تم تغيرها إلى وكالة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم أيضا استحداث وكالة التعليم الموازي والتي تختص بالموهوبين من الطلاب والطالبات، وكما تختص وكالة التعليم الموازي أيضا بالتربية الخاصة وكذلك المبادرات النوعية والتعليم المستمر إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، كما أُنشئت وكالة جديدة تحت مسى وكالة الموارد البشرية، وأيضا وكالة الشؤون الإدارية المالية،وبعد التعديد الجديد للهيكل التنظيمي لوزارة التعليم أصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي 10 وكالات تتبعها وكالتان مساعدتان و54 إدارة عامة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول رابط نظام نور التعليمي اضغط هنا. رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق وذلك دون الحاجة لرقم سري قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لها. لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي المنصرم 1439-1440.

الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وفق الهيكل التنظيمي الجديد

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الهيكل التنظيمي شمل أيضاً إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وهي كالتالي:

الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية

الإدارة العامة للإعلام والاتصال

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

الإدارة العامة للشؤون القانونية

الإدارة العامة للمتابعة

مركز الوعي الفكري

إدارة التواصل

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

مكتب تحقيق الرؤية.

الإدارات العامة المرتبطة بنائب وزير التعليم وفق الهيكل التنظيمي الجديد

كلاء الوزارة كافة

مديرو التعليم في المناطق والمحافظات

أمانة إدارات التعليم

المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي

المكتبة الرقمية

الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.

الإدارات المرتبطة بمساعد وزير التعليم

وشمل الهيكل التنظيمي استحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة، وترتبط به الوكالات والإدارات التالية:

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وكالة الموارد البشرية

وكالة الشؤون الإدارية والمالية

وكالة المشاريع والصيانة

إدارة مراقبة جودة الخدمات

الإدارة العامة للأمن والسلامة

مركز الاتصالات الإدارية.

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وكلاء وزارة التعليم السعودية المكلفين

وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم السعودية، فقد أصدر وزير التعليم عدداً من القرارات بتكليف وكلاء الوزارة وهم على النحو التالي:

1- الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد وكيلاً للتعليم الموازي.

2- الدكتور حمد بن ناصر المحرج وكيلاً للتعليم العالي والبحث العلمي.

3- الدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيلاً للأداء التعليمي

4- الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلاً للتخطيط والتطوير.

5- الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلاً للتعليم الأهلي.

6- الدكتور جاسر بن سليمان الحربش وكيلاً للابتعاث.

7- الدكتور نامي بن مفرج وكيلاً للشؤون المدرسية.

8- المهندس عبد الرحمن بن صالح الشايع وكيلاً للمشاريع والصيانة.

9- الأستاذ بدر بن محمد البريدي وكيلاً للموارد البشرية.

10- الأستاذ سعيد بن محمد الفروان وكيلاً للشؤون الإدارية والمالية.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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