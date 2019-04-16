موقع نظام نور 2010 رياض الأطفال الحكومية .. تسجيل الصف الأول الابتدائي 1441نتائج الطلاب بالهوية...

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نقدم لكم أبنائنا الطلاب والطالبات كيفية طباعة نموذج الكشف الطبي وكذلك خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 2019 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وكذلك من خلال هذا التقرير سنتعرف على مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441 وتسجيل روضات الأطفال الحكومية وأيضا سنتعرف على كيفية استخراج بدل فاقد للشهادة اتبع التعليمات بالفيديو المرفق بهذا التقرير حتى تتمكن من استخراج شهادة بدلا من الشهادة التي فقدتها عبر نظام نور. وسنتابع معكم أعزائنا الطلاب والطالبات كل جديد على نظام نور، فيمكنكم الاستعلام عن النتائج لجميع المراحل التعليمية ابتداء من المرحلة الابتدائية ومروراً بالمرحلة المتوسطة حتى المرحلة الثانوية.
موقع نظام نور هو إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية والموقع يهدف لتعظيم الاستفادة التكنولوجية القصوى من التطور للثورة التكنولوجية بالعالم، وذلك لضمان سهولة الحصول على المعلومات التي تخص كل من يتعامل مع هذا النظام، سواء كانوا طلبة أو طالبات أو أولياء أمور الطلاب أو المعلمين والمعلمات.
نموذج الكشف الطبي نظام نور
اضغط على الرابط التالي لتحميل استمارة الفحص الطبي الخاص بنظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية. وقم بطابعة استمارة الكشف الطبي من نظام نور 2019
استمارة الفحص الطبي المبدئي
طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال
كما أن الموقع يهتم بدقة البيانات والنتائج وسهولة التعرف عليها في أقل وقت ممكن، وكما أن هذا النظام يتمتع ويضمن الخصوصية للطلاب، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، باستخدام رمز التحقق ورقم السجل المدني واسم المستخدم، ويقوم الرقم السري للطالب بضمان سرية بياناته.
مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1441
خطوات تسجيل طالب جديد نظام نور 2019
خطوات استخراج شهادة بدل فاقد من نظام نور
روابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور
رابط الاستعلام عن النتائج
التسجيل لمعرفة نتائج الامتحانات بالسعودية، طباعة إشعار بمستوى الطالب بالفصل، طباعة إشعار بالمستوى لطالب واحد فقط، طباعة الشهادات الخاصة بالطلاب بالسعودية، ونتابع رابط النتائج اعلي المقال ، ونتابع الشرح التفصيلي بالصور وبالفيديوهات، ونتابع معكم كل جديد أول بأول حول نتائج موقع نظام نور الإلكتروني مباشرة عبر هذا المقال، ونسعى لنقل جميع الأخبار من أكثر من مكان، ونتابع معكم كل جديد أول بأول بخصوص نظام نور.
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
موقع نظام نور اهم ما يفدمه من خدمات للطلبة والطالبات هو الاستعلام عن نتائج الطلاب لكافة المراحل التعليمية والدراسية، وكذلك يمكن من خلاله تسجيل الطلاب المستجدين وروضات الأطفال الحكومية، وكذلك طلاب الصف الأول الابتدائي، ونتائج الفصل الدراسي للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.
أقرأ أيضا وتعرف على:
رابط موقع نظام نور المركزي الإلكتروني بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة .. تسجيل جديد 1440هـ Edu Wave عبر موقع ien.edu.sa وزارة التربية والتعليم السعودية
نظام نور التعليمي ien.edu.sa بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة 1440 : الآن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري