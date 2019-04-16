شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يفتتح ملتقى أئمة الحرمين السادس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس بعنوان «القرآن الكريم وأثره العظيم في حماية الشباب من التطرف والانحراف»، الذي تنظمه مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، بحضور المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأئمة الحرمين، والمسؤولين في منطقة مكة المكرمة.

ودشَّن الأمير بدر بن سلطان خلال افتتاح الملتقى عدداً من برامج ومشروعات مجمع إمام الدعوة الخيرية، منها افتتاح أول معهد خيري تدريبي لأبناء شهداء الواجب في المملكة مرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع حماية الشباب من التطرف وتأهيلهم لسوق العمل وفق رؤية 2030، بالتعاون والشراكة بين مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة، وجامعة أم القرى، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، إضافة إلى مشروع خدمة مليون حاج ومعتمر سنوياً.

‏كما دشَّن نائب أمير المنطقة مكتبة إمام الدعوة الخاصة، وهي مجموعة من الكتب التي يقتنيها الأفراد في منازلهم لاستخدامهم الخاص، ومنهم من يهديها أويبيعها للمكتبات، وتضم قرابة 11 ألف كتاب، وتحوي المكتبة على ‏ثلاثة أقسام هي، مكتبة الشيخ الدكتور نزار عبدالكريم الحمداني، ومكتبة الشيخ عبدالرزاق بن عفيفي، ومكتبة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط.

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وفي ختام الحفل، كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة أبناء شهداء الواجب المسجلين في المعهد التدريبي، ورعاة المجمع وأئمة الحرمين الشريفين.

ورحب المشرف على المجمع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، براعي الحفل، مثمناً دعم ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمجمع، مشيداً بجهودهم الكبيرة في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر العقيدة الصحيحة، ودحض المناهج الباطلة والأفكار الضالة.

واستعرض السديس الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية منذ عهد مؤسسها الأول الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ ثم الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.