محمد بن زايد: شراكة استراتيجية تجمع أبوظبي والرياض لمواجهة التحديات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الروابط التاريخية التي تجمع المملكة العربية أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الروابط التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد لقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء). جاء ذلك في تغريدة عبر حساب محمد بن زايد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:"ببالغ السعادة والاعتزاز بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي عهده الأمين.. سبل تعزيز علاقات البلدين الراسخة والتعاون المشترك.. الإمارات والسعودية تجمعهما روابط تاريخية ورؤية طموحة وشراكة إستراتيجية لمواجهة التحديات والعبور للمستقبل".



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