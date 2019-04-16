دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الداخلية تنفذ القتل تعزيرًا في مهرب هيروين وميثامفيتامين بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بوافد قام بتهريب كمية من الهيروين المخدّر ومادة الميثامفيتامين المؤثر عقليًّا، في محافظة جدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المدعو «عمران حيدر غلام حسين» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر ومن مادة الميثامفيتامين المؤثر عقليًا.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحُكم بقتله تعزيرًا.

Advertisements

وأضاف البيان، أن الحُكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «عمران حيدر غلام حسين» اليوم الاثنين، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.