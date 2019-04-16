، في ختام معسكره.. المنتخب السعودي الشاب يخسر ودياً من الإمارات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المنتخب السعودي تحت 18 عاماً اليوم الثلاثاء معسكره الإعدادي في مدينة الدمام والذي جاء ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020، باستضافته لمنتخب الإمارات في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لمنتخب الإمارات.
ودخل المدير الفني مشبب زياد المباراة بقائمة مكونة من: سعد المختار في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعبدالعزيز الصليح، وسليمان هزازي، وفيصل الغامدي، وعوض الناشري، وسامر المحيميد، وعبدالله الطوهري، وتركي المطيري، وحسام الهاشمي.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني قد استدعى للمعسكر (25) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: باسل السيالي، وبندر درويش، وخليل العبسي، وسامر المحيميد، وعبدالعزيز الصليح، ومحمد دغريري، ومشاري المشهري (من نادي النصر)، وحسن العلي، وزياد الجهني، وعبدالله الطوهري، ومناف أبو يابس، وهيثم عسيري (من النادي الأهلي)، وريان البلوشي، وعثمان المبارك، وعلي فؤاد، وفيصل الغامدي (من نادي الاتفاق)، وحسين صبياني، وسعد المختار، ونواف القميري (من نادي الشباب)، وتركي المطيري، وعبدالله البيشي (من نادي الهلال)، وسليمان هزازي، وهزاع الغامدي (من نادي الوحدة)، وعوض الناشري (من نادي الاتحاد)، وحسام الهاشمي (من نادي الوطن).
في ختام معسكره.. المنتخب السعودي الشاب يخسر ودياً من الإماراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
اختتم المنتخب السعودي تحت 18 عاماً اليوم الثلاثاء معسكره الإعدادي في مدينة الدمام والذي جاء ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020، باستضافته لمنتخب الإمارات في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لمنتخب الإمارات.
ودخل المدير الفني مشبب زياد المباراة بقائمة مكونة من: سعد المختار في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعبدالعزيز الصليح، وسليمان هزازي، وفيصل الغامدي، وعوض الناشري، وسامر المحيميد، وعبدالله الطوهري، وتركي المطيري، وحسام الهاشمي.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني قد استدعى للمعسكر (25) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: باسل السيالي، وبندر درويش، وخليل العبسي، وسامر المحيميد، وعبدالعزيز الصليح، ومحمد دغريري، ومشاري المشهري (من نادي النصر)، وحسن العلي، وزياد الجهني، وعبدالله الطوهري، ومناف أبو يابس، وهيثم عسيري (من النادي الأهلي)، وريان البلوشي، وعثمان المبارك، وعلي فؤاد، وفيصل الغامدي (من نادي الاتفاق)، وحسين صبياني، وسعد المختار، ونواف القميري (من نادي الشباب)، وتركي المطيري، وعبدالله البيشي (من نادي الهلال)، وسليمان هزازي، وهزاع الغامدي (من نادي الوحدة)، وعوض الناشري (من نادي الاتحاد)، وحسام الهاشمي (من نادي الوطن).
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
11:46 PM
اختتم المنتخب السعودي تحت 18 عاماً اليوم الثلاثاء معسكره الإعدادي في مدينة الدمام والذي جاء ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020، باستضافته لمنتخب الإمارات في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لمنتخب الإمارات.
ودخل المدير الفني مشبب زياد المباراة بقائمة مكونة من: سعد المختار في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعبدالعزيز الصليح، وسليمان هزازي، وفيصل الغامدي، وعوض الناشري، وسامر المحيميد، وعبدالله الطوهري، وتركي المطيري، وحسام الهاشمي.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني قد استدعى للمعسكر (25) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: باسل السيالي، وبندر درويش، وخليل العبسي، وسامر المحيميد، وعبدالعزيز الصليح، ومحمد دغريري، ومشاري المشهري (من نادي النصر)، وحسن العلي، وزياد الجهني، وعبدالله الطوهري، ومناف أبو يابس، وهيثم عسيري (من النادي الأهلي)، وريان البلوشي، وعثمان المبارك، وعلي فؤاد، وفيصل الغامدي (من نادي الاتفاق)، وحسين صبياني، وسعد المختار، ونواف القميري (من نادي الشباب)، وتركي المطيري، وعبدالله البيشي (من نادي الهلال)، وسليمان هزازي، وهزاع الغامدي (من نادي الوحدة)، وعوض الناشري (من نادي الاتحاد)، وحسام الهاشمي (من نادي الوطن).
، في ختام معسكره.. المنتخب السعودي الشاب يخسر ودياً من الإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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