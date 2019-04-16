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دشنت بلدية محافظة تثليث والمجلس البلدي في محافطة تثليث، أسبوع الإبداع البلدي، الأحد الماضي، في حديقة الملك عبدالله، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.
وبدأت الفعاليات بتفعيل حملة "امش 30"، ومن ثم انتقل الحضور للاستماع إلى شرح من جامعة تثليث للخدمات المقدمة من الجامعة.
وبعد ذلك تم تقديم عرض من قبل المختصين في مستشفى تثليث وشرح فوائد الرياضة بشكل عام، ومن ثم عرض رسومات المرسم الحر لبعض الفنانين التشكيليين بالمحافظة، تلا ذلك تسجيل المسؤولين لاقتراحاتهم التطويرية وأفكارهم الإبداعية في لوحة التسجيل الرسمية في الفعالية.
وجرى بعد ذلك شرح الخدمات الإلكترونية المقدمة من البلدية، والتي سهلت على المواطنين طلبات استخراج الرخص المهنية والفنية من خلال برنامج "بلدي".
وبعد ذلك تم تسليم المشاركين خطابات شكر من رئيس البلدية على مشاركتهم الفعالة في أسبوع الإبداع البلدي، وتلا ذلك تسليم جائزة للفائز بأجمل صورة.
ووجه رئيس بلدية تثليث باستمرار مسابقة أجمل صورة لأعمال البلدية إلى نهاية الفعالية بعد خمسة أيام.
وبعد ذلك تم بدء فعالية مسرح الطفل، التي ستستمر لمدة خمسة أيام.
وتشهد أيام الفعالية السحب على الكثير من الجوائز والهدايا.
شاهد.. بلدية تثليث تدشن "أسبوع الإبداع البلدي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
دشنت بلدية محافظة تثليث والمجلس البلدي في محافطة تثليث، أسبوع الإبداع البلدي، الأحد الماضي، في حديقة الملك عبدالله، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.
وبدأت الفعاليات بتفعيل حملة "امش 30"، ومن ثم انتقل الحضور للاستماع إلى شرح من جامعة تثليث للخدمات المقدمة من الجامعة.
وبعد ذلك تم تقديم عرض من قبل المختصين في مستشفى تثليث وشرح فوائد الرياضة بشكل عام، ومن ثم عرض رسومات المرسم الحر لبعض الفنانين التشكيليين بالمحافظة، تلا ذلك تسجيل المسؤولين لاقتراحاتهم التطويرية وأفكارهم الإبداعية في لوحة التسجيل الرسمية في الفعالية.
وجرى بعد ذلك شرح الخدمات الإلكترونية المقدمة من البلدية، والتي سهلت على المواطنين طلبات استخراج الرخص المهنية والفنية من خلال برنامج "بلدي".
وبعد ذلك تم تسليم المشاركين خطابات شكر من رئيس البلدية على مشاركتهم الفعالة في أسبوع الإبداع البلدي، وتلا ذلك تسليم جائزة للفائز بأجمل صورة.
ووجه رئيس بلدية تثليث باستمرار مسابقة أجمل صورة لأعمال البلدية إلى نهاية الفعالية بعد خمسة أيام.
وبعد ذلك تم بدء فعالية مسرح الطفل، التي ستستمر لمدة خمسة أيام.
وتشهد أيام الفعالية السحب على الكثير من الجوائز والهدايا.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
11:14 PM
تشهد أيامه السحب على كثير من الجوائز والهدايا
دشنت بلدية محافظة تثليث والمجلس البلدي في محافطة تثليث، أسبوع الإبداع البلدي، الأحد الماضي، في حديقة الملك عبدالله، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.
وبدأت الفعاليات بتفعيل حملة "امش 30"، ومن ثم انتقل الحضور للاستماع إلى شرح من جامعة تثليث للخدمات المقدمة من الجامعة.
وبعد ذلك تم تقديم عرض من قبل المختصين في مستشفى تثليث وشرح فوائد الرياضة بشكل عام، ومن ثم عرض رسومات المرسم الحر لبعض الفنانين التشكيليين بالمحافظة، تلا ذلك تسجيل المسؤولين لاقتراحاتهم التطويرية وأفكارهم الإبداعية في لوحة التسجيل الرسمية في الفعالية.
وجرى بعد ذلك شرح الخدمات الإلكترونية المقدمة من البلدية، والتي سهلت على المواطنين طلبات استخراج الرخص المهنية والفنية من خلال برنامج "بلدي".
وبعد ذلك تم تسليم المشاركين خطابات شكر من رئيس البلدية على مشاركتهم الفعالة في أسبوع الإبداع البلدي، وتلا ذلك تسليم جائزة للفائز بأجمل صورة.
ووجه رئيس بلدية تثليث باستمرار مسابقة أجمل صورة لأعمال البلدية إلى نهاية الفعالية بعد خمسة أيام.
وبعد ذلك تم بدء فعالية مسرح الطفل، التي ستستمر لمدة خمسة أيام.
وتشهد أيام الفعالية السحب على الكثير من الجوائز والهدايا.
، شاهد.. بلدية تثليث تدشن "أسبوع الإبداع البلدي" ،
المصدر : الخليج 365
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