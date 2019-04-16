، نيابة عن نائب أمير الرياض .. "الفارس" يرعى حفل جمعية "خيرات" ويكرِّم "الخليج 365" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشبانات" قال إن حجم الفقد والهدر في الطعام يبلغ 40 مليار ريال سنويًا

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، رعى أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، الحفل السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن وبنك ساب الشريك الرئيس للجمعية وغيره من الشركاء والداعمين.

وفي التفاصيل، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سليمان الزبن، أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا اليوم هدفه تفعيل دور المنظمات غير الربحية وتقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، ويُسهم إن شاء الله في زيادة الناتج المحلي من هذا القطاع والذي نصت عليه رؤية المملكة 2030م.

وأضاف: أن الوكالة تقوم على ٤ مبادئ مع القطاع الخيري، حيث تدعم وتؤسس جمعيات وتوافق على الجمعيات وتراقب هذه الجمعيات وقياس أدائها وهذا أحد برامج التحول الوطني 2020، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت المجلس التنسيقي لجمعيات حفظ النعمة وذلك من أجل التشارك بين هذه الجمعيات وبين الوزارة والمتطوعين والمؤسسات المانحة، إضافة إلى دعم برامج التوظيف والتدريب لهذه الجمعيات.

ومن ناحية أخرى، أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات نورة العجمي، التي تعد "الخليج 365" شريكًا إعلاميًا، أن الجمعية خيرات انبثقت من تعاليم ديننا الحنيف، حيث قال تعالى: "ولئن شكرتم لأزيدنكم"، مشيرة إلى أن الجمعية وصلت إلى تقديم ما يقارب من ثلاثة ملايين وجبة استفاد منها 500 ألف أسرة، كما وقعت مع ١٤٤ جهة من فنادق وغيرها.

وقال إن "خيرات" ترصد العديد من المهرجانات والفعاليات الوطنية للمشاركة فيها بما يحقق أهداف الجمعية، ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أهم المهرجانات التي أسهمت فيها الجمعية، حيث تم توفير 172.724 ألف وجبة في عام 2017

و 207.343 وجبة في العام من 2018م.

وأوضحت "العجمي" أن لدى الجمعية العديد من المشروعات منها "اطعموني"، "الإطعام المتحرك"، "احفظوها"، "وقف خيرات"، "ثمار خيرات"، "مبادرة شكر"، وغيرها من المشروعات مقدمة شكرها لجميع العاملين والعاملات في الجمعية والذين يعدون سر نجاح عملها.

وأكد مدير برنامج الحد من الفقد والهدر في المملكة زيد الشبانات، بدوره أن البرنامج يعد أحد برامج المؤسسات العامة للحبوب وهو أحد مشروعات التحول الوطني 2020م، ويهدف إلى رفع الترشيد لدى المستهلك والحد من الفقد الذي بلغت نسبته في الغذاء إلى أكثر من 33 في المائة، وبإجمالي هدر سنوي يبلغ 40 مليار ريال سنويًا.

وقال "الشبانات" لـ "الخليج 365" إن هذه الأرقام المخيفة تؤكد أن المواطن هو الأساس فيجب أن يكون واعيًا ومدركًا لأهمية حفظ النعم التي يحث عليها ديننا الحنيف، وموجهًا رسالة إلى جمعيات حفظ النعمة بأنها صمام الأمان وخصوصًا في جانب التوعية، مبينًا أن هذه الأرقام بينتها دراسة علمية أجرتها المؤسسة ويعد البرنامج أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويمر بأربع مراحل تنتهي بإذن الله في تقليل الهدر والفقد بنسبة 50 في المائة.

وقام أمين منطقة الرياض الذي نقل تحيات أمير منطقة الرياض ونائبه إلى الحضور، بتكريم الرعاة والداعمين وشركاء النجاح في الجمعية، وتسلم تكريم الشريك الإعلامي للجمعية صحيفة "الخليج 365" الزميل أحمد الإبراهيم نيابة عن رئيس التحرير الزميل علي الحازمي.