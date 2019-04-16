، 5 انتصارات حصيلة انطلاقة الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك بخمس مباريات.

وحقق الكوكب فوزًا خارج القواعد على حساب مضيفه القيصومة بهدفين مقابل هدف، وذلك على ملعب نادي الباطن.

أنهى أصحاب الضيافة الشوط الأول بالتقدم عن طريق اللاعب علي العكروم في الدقيقة 42 من زمن وأحداث المباراة.

وبعد 5 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، أدرك جوزي فاجاردي التعادل للكوكب قبل أن يتمكن نفس اللاعب من تسجيل هدف التقدم والفوز بالمباراة قبل النهاية بـ10 دقائق.

وارتفع رصيد الكوكب لـ40 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد القيصومة عند 39 نقطة بالمركز السابع عشر.

وعلى ملعبه خسر فريق نجران مباراته أمام ضيفه الطائي بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب سميث سكالا في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ورفع الطائي رصيده لـ45 نقطة بالمركز الثامن، بينما توقف رصيد نجران عند 47 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.

وفي مباراة ثالثة، اقتنص فريق الشعلة فوزِا قاتلًا أمام ضيفه المجزل بهدفين دون مقابل، في الوقت القاتل من اللقاء.

وتمكن معاذ عفانة من تسجيل هدف الشعلة الأول قبل النهاية بدقيقتين فقط، وعزز عبدالله الطفيل تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الشعلة لـ33 نقطة بالمركز التاسع عشر، بينما توقف المجزل عند 42 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

واقتنص العدالة فوزا بهدفين دون رد من مضيفه النهضة، حملا توقيع اللاعب محمد السعيد قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، وزميله تشارلز أندريا في الدقيقة 79، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويحل العدالة ثالثا في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد النهضة بالمركز العاشر بـ43 نقطة.

وفي ختام مباريات اليوم، حقق الخليج على ملعبه فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام ضيفه هجر.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من: بيرنادو، وماهر داوود، وماهر محمد في الدقائق 3 و19 و62، بينما جاء هدفا هجر بواسطة فيصل الجمعان ومحمد ندوي في الدقيقتين 6 و28.

الفوز رفع رصيد الخليج لـ54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد هجر عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.



تتواصل غداً الأربعاء مباريات الجولة الـج33 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وذلك بـ ( 5 ) لقاءات؛ إذ يحل المتصدر أبها ضيفاً ثقيلاً على فريق جدة سابع الترتيب، فيما يستضيف الوصيف ضمك فريق الأنصار، وفي باقي المباريات يلاقي الجبلين نظيره الجيل، ويواجه العروبة فريق الوشم، ويحل العين ضيفاً على النجوم.