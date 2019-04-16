، "مجلس الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقريرًا لمكتب إدارة المشروعات ،

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير المقدَّم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفترة الربع الأول من العام الجاري، الذي تضمن تحليلاً للمؤشرات الإحصائية لأعماله، وحالة القرارات والتكليفات والتوصيات، ونوعية المخرجات، والإطار الزمني المقرر لإنجازها.
كما اطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي، المشتمل على إيجاز في شأن أبرز المؤشرات متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية، ومعدلات استثمار القطاع الخاص، ومستويات الإنفاق الحكومي.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ووجَّه حيالها بما رآه.
"مجلس الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقريرًا لمكتب إدارة المشروعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-16
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير المقدَّم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفترة الربع الأول من العام الجاري، الذي تضمن تحليلاً للمؤشرات الإحصائية لأعماله، وحالة القرارات والتكليفات والتوصيات، ونوعية المخرجات، والإطار الزمني المقرر لإنجازها.
كما اطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي، المشتمل على إيجاز في شأن أبرز المؤشرات متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية، ومعدلات استثمار القطاع الخاص، ومستويات الإنفاق الحكومي.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ووجَّه حيالها بما رآه.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
10:42 PM
اطلع على عرض "وزارة الاقتصاد" لتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير المقدَّم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفترة الربع الأول من العام الجاري، الذي تضمن تحليلاً للمؤشرات الإحصائية لأعماله، وحالة القرارات والتكليفات والتوصيات، ونوعية المخرجات، والإطار الزمني المقرر لإنجازها.
كما اطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي، المشتمل على إيجاز في شأن أبرز المؤشرات متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية، ومعدلات استثمار القطاع الخاص، ومستويات الإنفاق الحكومي.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ووجَّه حيالها بما رآه.
، "مجلس الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقريرًا لمكتب إدارة المشروعات ،
المصدر : الخليج 365
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