، "العسكر": مشاركة دولية ضمن أعمال المنتدى السعودي لسلامة المنتجات ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيشهد مشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 30 خبيرًا من 16 دولة حول العالم

قال نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة، المهندس سعود العسكر، إن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات، يعد فرصة مثالية أمام المهتمين والمختصين بسلامة المنتجات وآليات الرقابة على الأسواق في السعودية؛ وذلك للاطلاع والاستفادة من التجارب الدولية المطروحة خلال يومَي انعقاد المنتدى.

وأشار "العسكر" إلى أن المنتدى سيلقي الضوء على توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة المنتجات العامة، إلى جانب استعراض جانب من مبادرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن مراقبة السوق، وعدد من التجارب الدولية، مثل سلامة المنتجات ومراقبة السوق في البرازيل وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التجربة الإماراتية في هذا المجال.

وأفاد بأن المنتدى سيشهد مشاركة رفيعة المستوى من أكثر من 30 خبيرًا من 16 دولة حول العالم، من بينها بريطانيا، كوريا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا كندا، بلغاريا، الدنمارك، البرازيل، سلوفنيا وغيرها من الدول.

وأوضح نائب المحافظ للمطابقة والجودة أن المنتدى سوف يشهد حضورًا دوليًّا بارزًا، مثل مشاركة السيدة تيريزا موريرا رئيس المنافسة وسياسات المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والسيد ميكيلي تشيرفوني دورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، والسيدة فيرا ديسبوتوفيتش رئيسة فريق العمل المعني بسياسات التعاون التنظيمي والتقييس بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

كما سيشهد المنتدى مشاركات لممثلي اللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية، إلى جانب ممثلي هيئة التقييس الخليجية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وأضاف "العسكر" بأن تنظيم الهيئة المنتدى يأتي في إطار المسؤوليات الوطنية المنوطة بالهيئة لرفع مستوى جودة وسلامة المنتجات والخدمات في السوق السعودي، بما يضمن تعزيز سلامة المستهلك.

وتابع قائلاً: لقد كان لاهتمام وحرص راعي المنتدى وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، ومتابعة معالي محافظ الهيئة، الدور المؤثر في استقطاب هذه النخبة من العلماء والخبراء في مجال سلامة المنتجات.

يُشار إلى أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات يقام في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض خلال الفترة من 12-13 شعبان 1440هـ، الموافق 17-18 إبريل 2019م.