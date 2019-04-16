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محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها، والممتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وتركّزت الحصة الصباحية التي احتضنها ملعب نادي ضمك على تمرين التمركز وإغلاق المسارات في الثلث الأول، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية التي أُقيمت على ملعب نادي المصيف على مران تكتيكي بهدف البناء من الخلف مع الحلول.
ويجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الأربعاء تدريباته ضمن معسكره في أبها في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال.
الأخضر تحت 20 عامًا يواصل تحضيراته للمونديالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها، والممتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وتركّزت الحصة الصباحية التي احتضنها ملعب نادي ضمك على تمرين التمركز وإغلاق المسارات في الثلث الأول، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية التي أُقيمت على ملعب نادي المصيف على مران تكتيكي بهدف البناء من الخلف مع الحلول.
ويجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الأربعاء تدريباته ضمن معسكره في أبها في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
10:19 PM
واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها، والممتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وتركّزت الحصة الصباحية التي احتضنها ملعب نادي ضمك على تمرين التمركز وإغلاق المسارات في الثلث الأول، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية التي أُقيمت على ملعب نادي المصيف على مران تكتيكي بهدف البناء من الخلف مع الحلول.
ويجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الأربعاء تدريباته ضمن معسكره في أبها في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال.
، الأخضر تحت 20 عامًا يواصل تحضيراته للمونديال ،
المصدر : الخليج 365
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