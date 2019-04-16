، وزير الصحة يكرّم "التواصل الحكومي" لإسهامه في نجاح جائزة "وعي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، خلال الحفل الختامي لجائزة "وعي"، الذي أقامته الوزارة مساء أمس في الرياض. وتسلّم الجائزة مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز عبدالرحمن مجرشي.

ويأتي التكريم لقاء إسهام المركز في نجاح الموسم الثالث للجائزة، الذي نظمته وزارة الصحة هذا العام بالشراكة مع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أسهم بنشر محتويات إعلامية لتعزيز ثقافة الوعي الصحي عبر منصاته الرقمية. ومن بين تلك المحتويات سلسلة طريق مكة، وفعالية "امش 30"، إلى جانب القيام بالتغطية الإعلامية لعدد من مبادرات وزارة الصحة ومشاريعها.



جدير بالذكر أن مهام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام تتركز في العمل على توحيد الرسالة الإعلامية، وتحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية وتنسيق فعالياتها، وتقديم الدعم الإعلامي لها من خلال الخطط، وإدارة الحملات الإعلامية، وإنتاج المحتوى الإبداعي، بهدف تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة محلياً وعالمياً.