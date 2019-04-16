كشف آلية ومواعيد الاختبارات في جدة

كشفت مصادر، إصدار الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، تعميمًا عاجلًا موجهًا لكل المدارس الحكومية والأهلية، شددت فيه على عدم إعادة اختبار أي طالب وطالبة تم إدخاله للاختبارات. وقالت مصادر وفقًا لصحيفة عاجل، إنه وبحسب التعميم، إذا حصل الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية أو المتوسطة على الدرجة الصغرى للمادة يعد ناجحًا، شريطة حصوله على 20% في اختبار الفصل الثاني للمادة . وشددت «تعليم جدة» على ضرورة تسليم كل طالب بوقت كافٍ صورة ونسخة جدول الاختبارات مع ضرورة إعلانها بشكل بارز. وأشارت إلى أن الاختبارات المدرسية للدور الأول ستبدأ في السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 16-8-1440 هــ، فيما تبدأ في الحادية عشرة صباحًا في المدارس المسائية، بينما تبدأ في السابعة مساء، في المدارس الليلية.

وبحسب التعميم فإنه لن تزيد اختبارات اليوم الواحد عن مادتين، مع التشديد بمنع خروج الطلاب بين فترتي الاختبار لسلامتهم . واعتمدت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بحوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الصادر في عام 1437 والمتضمن منح معلِّم الصفوف الأولية إجازة في نهاية كل فصل دراسي من نهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية. جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي تضمن الإشارة إلى الحوافز التي اعتمدت في ١٤٣٧هـ، والتي شملت بالإضافة إلى الإجازة تخفيض النصاب للمشمولين بالحوافز إلى 20 حصة أسبوعيًا، مع الإعفاء من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة، وعدم الندب أو النقل خلال العام الدراسي لسد العجز إلا برغبته وموافقته، بالإضافة لعدم تكليفه بالملاحظة على اختبارات المراحل الأخرى، ومنحه الأفضلية في التدريس بالحملات الصيفية. وتضمن التوجيه- كذلك- استمرار العمل بحوافز المعلمين والمعلمات المكلفين جزئيا أو كليا بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله.