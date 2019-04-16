أبرز مناطق المملكة المتأثرة برياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الممطرة ستشهدها مناطق: المدينة المنورة، حائل، والقصيم، ويمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحا والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف، والدوادمي). وأضافت هيئة الارصاد أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ونجران. وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج. وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: أوضح –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام (الذراعين) الذي يستمر 26 يومًا، وهو النوء التالي لنوء (الحميمين) مباشرة، ويليه نوء (ثريا القيظ)». وأشار الباحث في الطقس، إلى أن نوء الذراعين ليس نجمًا؛ إنما يشير إلى صفة للأيام التي تقع بين أيام نوءي (الحميمين) و(ثريا القيظ) فمجموع تلك الأيام المتشابهة في سماتها المناخية، والنباتية يبلغ 26 يومًا.

وأوضح الحصيني، أن مجموعة تلك الأيام الواقعة بين أيام النوءين، سميت باسم ( الذراعين)؛ لكثرة نزول مطر غزير ومتواصل يصل عمقه بأرض الثرى قدر ذراع، ويشتمل على (منزلتين) من منازل الشمس والقمر هما «المؤخر»، أو كما يسميه العامة: «ذراع أول»، و«الرشا»، ويسميه العامة «ذراع ثاني» يغزر فيه المطر إذا نزل، وتخضر الأرض منه. وتابع قائلًا: «يوافق دخول نوء الذراعين حالة جوية ممطرة من يوم غد الثلاثاء وتستمر عدة أيام -إن شاء الله- تشمل أجزاء مناطق المدينة والرياض والشرقية وحائل والقصيم وعسير ونجران تمتد إلى بعض دول الخليج العربي»، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، مع فرصة تدفق سيول يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: