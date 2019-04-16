لقي طالب في الصف الخامس الابتدائي بحي الزايدي في مكة المكرمة، حتفه دهسًا تحت عجلات باص مدرسي. وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغا بالحادثة عند الساعة 12:43 ظهرا من قائد الباص، الذي أفاد أنه يقود حافلة نقل الطلاب ودهس أحد الطلاب في الصف الخامس ابتدائي، ما أدى لوفاته في الموقع. وباشرت الحادثة فرقة من إدارة المرور وأخرى من إدارة الأمن والسلامة بتعليم منطقة مكة المكرمة، للتحقيق في ملابسات الحادثة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الدهس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حافلة مدرسية تدهس طالب إبتدائي في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.