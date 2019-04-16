بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين.. ماذا قالت سفيرة المملكة لدى واشنطن؟

في أول حديث لها بعد أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين كسفيرة للمملكة لدى واشنطن، تمنت الأميرة ريما بندر بن سلطان أن توفق في تحقيق تطلعات القيادة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: «تشرفت بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. اسأل المولى عز وجل ان أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة».