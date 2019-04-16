في أول حديث لها بعد أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين كسفيرة للمملكة لدى واشنطن، تمنت الأميرة ريما بندر بن سلطان أن توفق في تحقيق تطلعات القيادة.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: «تشرفت بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. اسأل المولى عز وجل ان أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين.. ماذا قالت سفيرة المملكة لدى واشنطن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.