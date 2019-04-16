الجبير يبحث مع لافروف الوضع في سوريا وليبيا

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي - الروسي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.

وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وفد المملكة للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة.

ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ذكر في وقت سابق اليوم، أن الدورة الوزارية الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي بموسكو، شهدت بحث كافة قضايا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون العربي الروسي في جميع المجالات.

وتابع أبوالغيط قائلًا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «ناقشنا جميع القضايا، وتوافقنا على طائفة واسعة من المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط، واتفقنا أيضًا على تنسيق الأعمال في مكافحة الإرهاب، وأكدنا ضرورة الحل السياسي في سوريا».

وأضاف أن الجانبين العربي والروسي شددا أيضًا على ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي عزم بلاده عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في روسيا دون شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن الجانبين العربي والروسي أكدا الالتزام بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على دعم الجهـود المصرية في مسألة المصالحة الفلسطينية.