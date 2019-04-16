خادم الحرمين وولي العهد يستعرضان مع ولي عهد أبو ظبي مستجدات الأحداث بالمنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بحضور الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع).

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد أبوظبي في بلده المملكة العربية السعودية، فيما أبدى الشيخ محمد بن زايد سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

ونقل ولي عهد أبوظبي، لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته للشيخ خليفة.

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كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي.

والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي.