محافظ الجمارك يوضِّح ملابسات مقطع «الأوراق المكدسة» في مطار الملك خالد

أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، أن مشروع الأرشفة في المنافذ الجوية سيكتمل خلال شهرين.

وحول مشهد أطنان من أوراق المعاملات المكدسة في مطار الملك خالد قبل أيام، والتي تم عرضها ببرنامج «في الصورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، قال الحقباني- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر-، إن المعاملات الورقية تخص شركات النقل السريع في المطار، وسببها عدم اكتمال مشروع الأرشفة في المنافذ الجوية.

وأوضح أنه خلال شهرين سيكتمل المشروع، وستكون هذه الصورة من الماضي.

وكان الإعلامي المديفر، عرض خلال استضافته لمحافظ هيئة الجمارك، بمقطع مصور لتكدس أطنان من أوراق المعاملات المكدسة في مطار الملك خالد قبل أيام.

من جانبه، قال الحقباني خلال استضافته في البرنامج، إن المملكة ثاني أفضل دولة في العالم في ربط الطرق، مضيفًا أن السعودية تحسنت خلال عام 2018م في مؤشرين، هما: إمكانية تتبع الشحنات، والخدمات الجمركية، لكنها تراجعت في بقية المؤشرات، قائلا «بعد 5 سنوات سنكون المركز الأول إقليميا في الخدمات الجمركية».

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وأكد محافظ الجمارك، أن آلية نقل الموظفين بين المنافذ الجمركية ستشهد تغييرًا كبيرًا في القريب العاجل لصالح الموظفين؛ حيث يتم البحث عن نقل مقترن بمميزات جديدة للموظف.

وأضاف الحقباني، أنه بُدئ في صرف المكافآت المتأخرة من صندوق الجمارك ولم يعد يتم انتظار تحصيلها أولا من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن مكافأة بعض الموظفين تصل إلى مليون ريال..

وأوضح أن الزي الجديد لموظفي الجمارك سوف يسلَّم في شهر مايو المقبل، قائلا «ليست لدينا أي نية لتقليص عدد موظفي الجمارك وهذه إشاعة غير صحيحة بتاتًا، ولن نتخلى بهذه السهولة عن موظفينا»,

وأكد أنه لن يكون هناك موظفون مؤقتون أو على بند الأجور بنهاية 2019؛ حيث سيتم تسكين كل الموظفين على السلم الوظيفي الجديد، بمميزات مالية جيدة، معلنًا اعتماد «الاستهداف الذكي» للحاويات، قائلا «نستهدف تقليل التفتيش اليدوي إلى أقل من 10% قريبًا».

وأضاف محافظ الجمارك، أن جسر الملك فهد صُمم عام 83 لاستيعاب 5 آلاف سيارة يوميًا، وحاليا وصل إلى 30 ألف سيارة في اليوم الواحد، وكل أسبوعين نكسر عليه رقمًا قياسيًا جديدًا.