تأكيدًا لانفراد «عاجل».. «العمل» تدشِّن مبادرة «الأولوية لهم» بالرياض

دشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، مبادرة «الأولوية لهم» الموجهة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها طفل رضيع.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، في كلمته، أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تطلقها وزارة العمل والتنمية لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، ومنهم كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها أطفال، من خلال توفير الأولوية لهم في الحصول على احتياجاتهم من الخدمات بأسهل الطرق وأسرعها.

ودعا السيالي، جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى ضرورة تطبيق هذه المبادرة داخل مناطق الخدمات لديها والمرافق العامة، بما يكفل للفئات المستهدفة سلامة التنقل والوصول بيسر، مؤكدًا على أهمية ذلك في تعزيز صورة المملكة الريادية في خدمة هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبهما، ألقى مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار محمد الحمالي، والناشط في مجال الإعاقة عبدالله بن سعيد، كلمتين، شكرا فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذه المبادرة، داعين جميع أفراد المجتمع للتعاون فيما بينهم لتحقيق أهدافها ونجاحها.

وصادقت وزارة العمل أول أمس الأحد، على ما انفردت به «عاجل» قبل نحو 10 أيام، بشأن تطبيق مبادرة جديدة في كل القطاعات الحكومية والخاصة، والتي سوف يطلق عليها اسم «الأولوية لهم».

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وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، إن «الأولوية لهم» مبادرة مجتمعية توعوية تهدف إلى تيسير وتخفيف المشقة على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف أبا الخيل، أن المبادرة ستكون موجهة أيضًا للمرأة الحامل ومن تحمل طفلًا رضيعًا، بهدف تمكين تلك الفئات من تجاوز المسارات الممتلئة، والجلوس في أماكن الانتظار.

وأشار إلى أن «الأولوية لهم»، تهدف- كذلك- إلى خدمة هذه الفئات بشكل أسرع في المسارات الخدمية، مؤكدًا أن إطلاقها بشكل رسمي سيكون في 15 أبريل 2019، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

وكانت «عاجل» انفردت في 5 أبريل الجاري، بنشر ملامح المبادرة التي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقها، تحت عنوان (مصادر «عاجل»: مبادرة جديدة من العمل لذوي الإعاقة والحوامل وكبار السن) اضغط هنا

وحضر تدشين المبادرة، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، وعدد من مدراء عموم الوزارات بمنطقة الرياض، ومجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي، والإعلاميين، وبمشاركة من جمعية الإعاقة الحركية للكبار ووزارة النقل، واشتمل حفل التدشين على مجموعة من الفقرات الترحيبية والكلمات والعروض المرئية التعريفية بالمبادرة وأهدافها وفئاتها.