الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيُصلى على الفقيدة، بعد صلاة عصر غدٍ الأربعاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12 / 8 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».