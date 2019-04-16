بدء استقبال المشاركات لجائزة التميُّز للإعلام الرياضي.. و4 شروط يجب توافرها في المتقدمين

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بدء استقبال المشاركات في «جائزة التميُّز للإعلام الرياضي»، اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 20 مايو، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ssmfaward.com).

وتعتبر الجائزة التي تم إطلاقها في منتصف شهر مارس الماضي أول حدث من نوعه يُقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التليفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيرًا الإعلامي الأولمبي.

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وكان الاتحاد حدّد عددًا من الشروط اللازم توافرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضوًا في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، وأن يكون موضوع المشاركة مقتصرًا على المجال الرياضي فقط؛ بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي الحالي 2018- 2019، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة.

وتأتي هذه الجائزة لتواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي، التي تلقى حضورًا إعلاميًا كبيرًا من جميع دول العالم وتغطية واسعة للأحداث والمنافسات المختلفة.

و«جائزة التميز للإعلام الرياضي» من المبادرات النوعية التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية، والارتقاء بالإعلام الرياضي للوصول إلى درجة عالية من الاحترافية التي تتوافق مع التطلعات وتحقق التميز.