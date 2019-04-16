السعودية اليوم / محافظ الخفجي يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة



الخفجي 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

التقى محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع أمس, رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ سلطان بن حمد المري، وذلك بمقر المحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الهيئة بالمحافظة والخطط المستقبلية التطويرية التي تسهم في تفعيل دور الهيئة بالكامل وبحث كل ما تحتاجه من دعم سواءً في القوى البشرية أو الآلية حتى تستطيع القيام بمهامها بالشكل المطلوب والمميز.

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22:38ت م

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