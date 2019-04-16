السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس



مكة المكرمة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس بعنوان "القرآن الكريم وأثره العظيم في حماية الشباب من التطرف والانحراف"، الذي تنظمه مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية ، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشرف العام على المؤسسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين وأصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين في منطقة مكة المكرمة.

ودشن الأمير بدر بن سلطان خلال افتتاح الملتقى عددًا من برامج ومشروعات مجمع إمام الدعوة الخيرية، منها افتتاح أول معهد خيري تدريبي لأبناء شهداء الواجب في المملكة مرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع حماية الشباب من التطرف وتأهيلهم لسوق العمل وفق رؤية 2030 بالتعاون والشراكة بين مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة، وجامعة أم القرى، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، إضافة إلى مشروع خدمة مليون حاج ومعتمر سنويًا.

‏كما دشن سموه مكتبة إمام الدعوة الخاصة، وهي مجموعة من الكتب التي يقتنيها الأفراد في منازلهم لاستخدامهم الخاص، وتضم قرابة 11 ألف كتاب، وتحوي المكتبة على ‏ثلاثة أقسام، مكتبة الشيخ الدكتور نزار عبدالكريم الحمداني، ومكتبة الشيخ عبدالرزاق بن عفيفي، ومكتبة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط.

وفي ختام الحفل كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة أبناء شهداء الواجب المسجلين في المعهد التدريبي، ورعاة المجمع وأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين.

ورحب معالي المشرف على المجمع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، براعي الحفل، مثمنا دعم ولاة الأمر - حفظهم الله - للمجمع، مشيدًا بجهودهم الكبيرة في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ونشر العقيدة الصحيحة ودحض المناهج والأفكار الضالة.

واستعرض السديس الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

// انتهى //

22:25ت م

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