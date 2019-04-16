

عمّان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

تعادل فريق الوحدات الأردني لكرة القدم مع ضيفه الجيش السوري بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القويسمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الاولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

وبهذه النتيجة، رفع الجيش السوري رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، يليه الوحدات برصيد 7 نقاط، فيما تم تأجيل مباراة هلال القدس الفلسطيني صاحب النقطة الواحدة والنجمة اللبناني بدون نقاط ضمن المجموعة ذاتها.

// انتهى //

22:15ت م

0278





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / كأس الاتحاد الآسيوي: تعادل الوحدات الأردني مع الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.