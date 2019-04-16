السعودية اليوم / رئاسة الحرمين تتعاون مع كاوست لتنفيذ 59 مبادرة



جدة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية استعدادها بتسخير علمائها وكافة خدماتها العلمية والتقنية في تطوير خدمات الحرمين الشريفين رقميًا .

جاء ذلك خلال استقبال كاوست اليوم لوفد من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

واستمع الوفد إلى شرح ومشاهدة عرض مرئي عن رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية ومرافقها ومجالات أبحاثها الإستراتيجية ومعالجاتها كجامعة بحثية.

وأعرب نائب الرئيس للشؤون الحكومية بالجامعة سليمان الثنيان عن فخر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية استقبالها وفدًا من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين مبديًا ، واستعداد الجامعة لتقديم خدماتها العلمية والتقنية في تطوير خدمات الحرمين الشريفين.

وأبدى نائب الرئيس العام للخدمات والتطوير عبدالحميد المالكي رغبة رئاسة الحرمين بالاستفادة من الخبرة العالمية لجامعة الملك عبدالله في تطوير الخدمات في الحرمين الشريفين وتحويلهما إلى بيئة ذكية تدار رقميًا وإلكترونيًا، وكشف أنهم بصدد تنفيذ خطة إستراتيجية تضم 59 مبادرة لتطوير الخدمات في الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المبادرات الجديدة يتطلب التعاون مع جامعة بحجم وإمكانات كاوست.

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22:13ت م

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