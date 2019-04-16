السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يرأس الاجتماع الثاني للمجلس التعليمي بالمنطقة



جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق16 إبريل 2019 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، في مبنى الإدارة بمدينة جيزان اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس التعليمي بالمنطقة، بحضور أعضاء المجلس من إدارتي تعليم جازان وصبيا من البنين والبنات.

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور الأحوس بأعضاء المجلس، موضحًا أن المجلس يهدف لمراجعة الأداء التعليمي بالمنطقة ، مشيرًا إلى أن المجلس يشكل الهيئة العليا للتعليم بالمنطقة، وتقع عليه مسؤولية مناقشة جميع القضايا الملحة التي تدعم رفع تحصيل الطلاب، وتحسين العمليات التعليمية والبيئة المدرسية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها ما تم من توصيات في الجلسة السابقة للمجلس، كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات التطويرية والأفكار المقدمة من أعضاء المجلس.

وفي الختام أقر المجلس عددًا من التوصيات التي تثري الميدان التعليمي.

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22:10ت م

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