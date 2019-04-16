السعودية اليوم / محافظ‎ الدرب يتفقد فرع خدمات المياه بالمحافظة



الدرب 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

تفقد محافظ‎ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، فرع خدمات المياه بالمحافظة ، ضمن جولاته التفقدية لمختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واطلع المهندس القحطاني خلال الجولة على سير العمل بإدارة خدمات العملاء وما يقدم من خدمات وتسهيلات لجميع المواطنين، وبعض أعمال وإنجازات الفرع، كما التقى بعددٍ من المراجعين، واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، موجهًا بضرورة إنهاء وتسهيل إجراءاتهم واحتياجاتهم دون تأخير.

بعد ذلك قام محافظ الدرب بجولة على مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة والقرى التابعة لها، مستمعًا لشرح مفصل من مدير فرع خدمات المياه بالدرب سعيد بن سفر الشهراني، عن المشروعات ونسبة الإنجازات فيها .

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الدرب أن الجولة التفقدية تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه بهدف متابعة تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية بالمحافظة لتوفير خدمات مناسبة للأهالي والعمل على تذليل كافة المعوقات والصعاب بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لدعم المشروعات و تطويرها.

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22:09ت م

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