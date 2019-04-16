السعودية اليوم / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات سريعة حول أُكذوبة الهيكل.

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22:00ت م

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