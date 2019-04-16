السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح



الرياض 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 إبريل 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون " .

// انتهى //

21:02ت م

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