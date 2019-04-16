انت الان تتابع تفاصيل خبر خلال عامين.. سوق العمل السعودية تطرد 1.6 مليون وافد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:48 مساءً - كشف تقرير مختص، عن أرقام كبيرة للوافدين الذين غادروا سوق العمل في السعودية خلال العامين الماضيين، بسبب إجراءات طبقتها المملكة لتوطين الوظائف وفرض ضرائب قاسية على الأجانب.

وذكرت شركة "جدوى للاستثمار" أن إجمالي من غادروا السعودية خلال العامين الماضيين من الوافدين بلغ 1.6 مليون منذ بداية 2017، مشيرة إلى أن عام 2018 وحده شهد مغادرة نحو مليون شخص من الوافدين الذين كانوا يعملون في قطاعات مختلفة، مستنداً بذلك إلى تقرير من بيانات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بسوق العمل في المملكة.

وأضاف التقرير أن جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد سجلت تراجعاً في عدد الأجانب في 2018، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء بأكثر من 900 ألف أجنبي، وفق ما نقله "العربية نت" اليوم الثلاثاء.

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وربط التقرير أسباب مغادرة الأجانب، بدرجة كبيرة، مع تطبيق السعودية رسوم العمالة الأجنبية، والتي بدأ العمل بها في يناير من العام الماضي، إضافة إلى رسوم مرافقي (عائلات) العمالة الأجنبية في يوليو 2017.

وذكر التقرير أن عدد تأشيرات العمل الصادرة للعمالة الأجنبية انخفض في عام 2018.

وقال التقرير: "إنه اتساقاً مع التباطؤ الذي شهده قطاع التشييد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعت حصة التأشيرات الجديدة الصادرة للعاملين في القطاع من 56% من إجمالي التأشيرات في عام 2014، إلى 36% العام الماضي".