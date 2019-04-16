«الشؤون الاقتصادية» يستعرض المشروعات التنموية

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واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفترة الربع الأول من العام الجاري، والذي تضمن تحليلاً للمؤشرات الإحصائية لأعماله وحالة القرارات والتكليفات والتوصيات، ونوعية المخرجات والإطار الزمني المقرر لإنجازها.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمشتمل على إيجاز في شأن أبرز المؤشرات متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية، ومعدلات استثمار القطاع الخاص، ومستويات الإنفاق الحكومي، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة ووجه حيالها بما رآه.
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