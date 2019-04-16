شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وروسيا تبحثان الفرص الاستثمارية في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، مع رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، أوجه التعاون المشترك إلى جانب مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاع الفضاء الذي يعد مجالاً اقتصادياً واعداً ويعول عليه عالمياً بشكل كبير. من جهته، رحب رئيس الصندوق السيادي الروسي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لجمهورية روسيا الاتحادية التي تبدأ غداً الأربعاء ويعول عليها لدعم أوجه التعاون في مجالات الفضاء، وفتح آفاق كبيرة للاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.

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