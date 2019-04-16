شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وروسيا تبحثان الفرص الاستثمارية في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، رحب رئيس الصندوق السيادي الروسي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لجمهورية روسيا الاتحادية التي تبدأ غداً الأربعاء ويعول عليها لدعم أوجه التعاون في مجالات الفضاء، وفتح آفاق كبيرة للاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.
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