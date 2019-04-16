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محمد بن زايد عن لقاء الملك سلمان: تجمعنا الرؤية الطموحة والشراكة الاستراتيجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
علّق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره في الرياض مساء اليوم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال محمد بن زايد: ببالغ السعادة والاعتزاز بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي عهده الأمين.. سبل تعزيز علاقات البلدين الراسخة والتعاون المشترك.. الإمارات والسعودية تجمعهما روابط تاريخية ورؤية طموحة وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات والعبور للمستقبل.
ورحّب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد أبوظبي في بلده المملكة، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، حيث نقل محمد بن زايد لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك تحياته لسموه.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
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