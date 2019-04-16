الان تتابع تحذير للسائقين من تدني الرؤية على طريق “الطائف – الرياض” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طريق (الطائف/ الرياض). وطالب مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر، جاء ذلك في تغريدة على “تويتر”.

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