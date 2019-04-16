دخول نظام نور المركزي لنتائج الطلاب الابتدائي والمتوسط بالسجل المدني .. هنا نتيجة طلاب صفوف...

دخول نظام نور لنتائج الطلاب رقم هوية ولي الأمر ورمز التحقق، من خلال نظام نور “بواية المستقبل التعليمية”، يمكنكم بهذه الطريقة السهلة التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية الخاصة بطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وحتى المرحلة الثانوية أيضا، الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية يضمن للطلاب السرية التامة والخصوصية في الدخول على نظام نور لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسي الثاني “التيرم الثاني”، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية قد استحدثت هذا النظام الإلكتروني وهو نظام نور التعليمي الجديد، وذلك للاستفادة من النظم الإلكترونية المتبعة في الدول المتقدمة، هذا وتسعى المملكة السعودية إلى استخدام النظام الإلكتروني في جميع مؤسساتها، كما يضمن نظام نور أيضا سهولة التعرف على النتائج الشهرية لكل للطلاب، كما يضمن السهولة والسرية المطلوبة.

موقع نظام نور للنتائج 1440

يقوم موقع نور بالعديد من الخدمات للطلاب السعوديين:

يقوم نظام نور بتسهيل عملية التقديم للمدارس الحكومية، وذلك في بداية التعليم الأساسي يقوم نظام نور بتسهيل الحصول على نتائج الاختبارات الشهرية والتقويمات للطلاب حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة المستوى العلمي لأبنائهم بصفة مستمرة يقوم نظام نور بعرض نتائج منتصف العام “الفصل الدراسي الأول، وكذلك نتائج نهاية العام”الفصل الدراسي الثاني” يمكن عبر نظام نور تغيير الرقم السري للطالب الذي فقد رقمه السري أو نسيه، ويتم إرسال الرقم الجديد على رقم الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

وجميع ما سبق يجعل موقع نظام نور في دائرة الأكثر زيارة ومتابعة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم على مدار العام، وكذلك يتابعه بصفة مستمرة أولياء الأمور للاستعلام عن نتائج أبنائهم، وكذلك التقديم للطلاب المستجدين وروضات الأطفال الحكومية، وكذلك جميع الخدمات التعليمية الأخرى، ويضمن موقع نظام نور سرية البيانات ونتائج الاختبارات.

كما يتيح موقع نظام نور جميع المعلومات والبيانات، كما يقوم النظام بعرض الخدمات التي يقوم بتقديمها للطلاب، وكذلك المميزات التي يتميز بها نظام نور الإلكتروني الجديد في العملية التعليمية.

نصائح هامة بخصوص موقع ونظام نور

نقدم لكم أبنائنا وبناتنا طلاب المراحل الدراسية المختلفة هذه النصائح، وهي عبارة عن عدة نقاط مختصرة، نأمل أن تساعدكم في التعامل مع نظام نور، كما ندعوكم لمشاهدة الفيديو السابق بعد قراءة النصائح التالية، وستجدون العديد والكثير من المعلومات الهامة، ونقدم لكم نصائحنا عن استخراج نتائجك عبر نظام نور بالسجل المدني:

الأمر بسيط للغاية ولن تكون بحاجة إلي بذهل أي جهد أو إضاعة المزيد من الوقت.

يلزمك أن تقوم بزيارة موقع برنامج نظام نور المركزي وتحديداً إلي الصفحة الخاصة بالسجل المدني.

هده الصفحة واحدة من الصفحات النادرة للغاية والتي لن تجدها في أي مكان آخر إلا بصعوبة تامة.

الصفحة التي نتحدث عنها لا يمكن الوصول إليها حتي إذا قمت بالدخول إلي نظام نور فلن تجد أي رابط يشير إليها.

عدم الإشارة إليها في الصفحة الرئيسية علي نظام نور تربك الكثير من المستخدمين وتجعلهم في حيرة من أمرهم.

لكن لا تقلق فالصفحة هذه ستجدها مدرجة معنا وبالإمكان من تتبعها عبر الروابط في نهاية المقالات علي موقعنا.

بالانتقال إلي الرابط في نهاية المقال سيتم نقلك إلي هذه الصفحة الخاصة حول نظام نور بالسجل المدني.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم إدخال كود التحقيق وإنهاء الخطوات بالنقر علي الزر المدرج أدني تلك الخانات.

سيتم الانتقال الآن وبعد كل ما فغلته إلي صفحة تحتوي علي نتائج الاختبارات والشهادات وإظهار درجات الطلاب والطالبات بكل دقة وهده تكون النهاية.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

موقع تسجيل نظام نور المركزي

ومن أشهر الكلملت التى بستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهويه

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظامً نور

التسجيل في نظام نور

stde نظام نور

نظام نور برقم الهوية فقط

التقويم الدراسي للعام 1440

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تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور رابط الاستعلام عن النتائج بالهوية ورمز التحقق

(لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة)

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية

دليـل اإلرشادات الخاص بولي ألامر لتسجيل حساب جديد

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يبحث الطالب السعودي على أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن النتائج، وأهم ما يحمل الطالب، وما يختص به، هو الرقم السري الخاص بنتائج كل طالب، وسنشرح لكم كيفية استخدامه والدخول على الموقع للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1440

تعرف على موقع نور وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه. ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب وذلك لإدخال بياناته. أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب. أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله. أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام. اضغط على “تسجيل الدخول”.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية بإمكان أولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي، باستخدام نفس “اسم المستخدم وكلمة السر” المستخدمة للدخول الى النظام في الأعوام السابقة.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقوم بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.

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