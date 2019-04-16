دخول موقع نظام نور المركزي بهوية ولي الأمر | نتائج الابتدائي وطلاب المتوسطة بالهوية فقط بدون رقم سري...

دخول موقع نظام نور المركزي بالهوية للاستعلام على نتيجة الاختبارات الشهرية وأيضا المدار التقني للغيار والتأخرعبر بوابة المستقبل والذي ارتفع الدخول عليه باليومين الأخيرين من طلبة وطالبات جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث وردت أخبار وتصريحات من مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد نتاج الاختبارات الشهريةة، ويتم الدخول حاليا إلى الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط للطالب، تعرف معنا على موقع نظام نور المركزي بالهوية وطريقة التسجيل فيه.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

حيث حدثت بعض الأخطاء بالفترة الماضية من استخدام رمز التحقق، واشتكر رواد الموقع من عدم وضوحه، وقررت وزارة التربية والتعليم على هذا اقتصار التسجيل للدخول للموقع على إدخال رقم الهوية الوطنية فقط، ولا يشترط إدخال رمز التحقق، تيسيرا على الطالب ولتجنب الأخطاء التي تم الشكوى منها بالفترة الماضية.

موقع نظام نور المركزي بالهوية الوطنية للنتائج

يتم الدخول حاليا على موقع نظام نور التعليمي باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، ويضمن الموقع لرواده، من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، سرية بياناتهم ونتائج الامتحانات، سهولة في التعرف على النتائج، بالرغم من كثرة الدخول على الموقع، اختصار الوقت والجهد باستخدام احدث النظم الإلكترونية للاستعلام عن المعلومات.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

موقع تسجيل نظام نور المركزي

ومن أشهر الكلملت التى بستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

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نتائج نظام نور بالهويه

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظامً نور

التسجيل في نظام نور

stde نظام نور

نظام نور برقم الهوية فقط

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الدخول على موقع نظام نور بالهوية

قم بالدخول على موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن النتائج من هنا. أو يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول على صفحة موقع نور التعليمي، دخول رابط موقع نور التعليمي بالهوية فقط اضغط هنا. قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لذلك. ولا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول للموقع. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

دليـل اإلرشادات الخاص بولي ألامر لتسجيل حساب جديد

guide03(2)

يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها. أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

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