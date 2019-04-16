شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس علماء باكستان يثمن تقدير مجلس الوزراء السعودي لمؤتمر رسالة الإسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أعرب رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الاشرفي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودعلى إشادة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم إزاء ما أبداه رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي "رسالة الإسلام" الذي نظمته جمعية مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، من ثناء وتقدير على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها وتسهم في دعم واستقرار المنطقة، فضلاً عن تثمين المجلس في هذا السياق، منح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة " الشخصية المؤثرة عالمياً " للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان واللتين سلمهما فخامة الرئيس الباكستاني، تقديراً لجهوده الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.

وقال الأشرفي: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أهلاً لهذه الشهادة بل إن جهود سموه كبيرة جبارة مباركة مسددة ، لا يمكن حصرها في هذه الشهادة، مشيراً إلى أن الجهود التي يبذلها سموه الكريم في تنفيذ الرؤيةِ المباركةِ الطموحةِ رؤية المملكة 2030 ، جهودٌ يشهد بها القاصي والداني ، والقريب والبعيد ، جهود متواصلة ، وعمل داؤب ، لوطن طموح وأملٍ مشرق وشبابٍ معطاء جاد . مؤكداً أن سموه الكريم يسابق الزمن ويواصل العمل ليلاً ونهاراً في سبيل رقي وتنمية ونماء ورفعة هذا الوطن المعطاء المبارك .

وسأل الشيخ طاهر محمود الأشرفي المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي العهد في أداء الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا المسلمين.