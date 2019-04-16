، "القاضي": مستشار وزير الخدمة أكد لي أنه لا صحة لنقل الموظف دون موافقته ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّ على ما يتم تداوله منذ أيام حول ذلك الموضوع

قال عضو مجلس الشورى سابقاً والكاتب حمد القاضي: إن وزارة الخدمة المدنية أفادته بعد استفساره، بعدم صحة ما نشر عن نقل الموظف دون موافقته؛ ردًّا على ما يتم تداوله منذ أيام حول ذلك الموضوع.

وتفصيلاً: قال "القاضي" في تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر": "تواصل معي عدد من الإخوة بعد قراءتهم ما نشر عن نقل الموظف دون موافقته، ولم أحب أستعجل بالكتابة، فتواصلت مع وزير الخدمة المدنية، واتصل بي المستشار بالوزارة، وأوضح عدم صحة نقل الموظف دون موافقته، وعند نقله يستحق بدلات".

وأضاف: "وددت بهذه المعلومة طمأنة من قرؤوا المعلومة وانزعجوا منها".