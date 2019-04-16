، خطة ميدانية مشتركة بين هيئة الدواء ومجمع الملك فيصل لمراقبة أعراض الأدوية ،

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شرع مجمع الملك فيصل بالطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في إجراء رقابة لصيقة للأعراض الجانبية للأدوية المختلفة، سواء المتوقعة أو غير المتوقعة.
ووقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، لإنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي، يكون متصلاً بشكل مباشر مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بهيئة الغذاء والدواء.
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الدكتور علي الشهراني, بحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي.
وسيستهدف المكتب رصد الأعراض الجانبية للأدوية المتوقعة وغير المتوقعة، الخطيرة وغير الخطيرة، وإرسالها إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، ودعم وتشجيع تقنين استعمال الأدوية للوصول لأفضل السبل في علاج المرضى وتحسين الصحة العامة، وجمع المعلومات والآراء فيما يخص سلامة الأدوية والمشاركة بشفافية ووضوح في البرنامج، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي لمنسوبي المؤسسة الصحية عبر إقامة المحاضرات والأنشطة العلمية.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف هو الأكبر في المحافظة, حيث يتسع لـ 800 سرير, كما يضم غالبية التخصصات الطبية, ويحتضن أحدث الأجهزة الطبية, والكوادر الطبية المتخصصة في شتى المجالات.
خطة ميدانية مشتركة بين هيئة الدواء ومجمع الملك فيصل لمراقبة أعراض الأدويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
شرع مجمع الملك فيصل بالطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في إجراء رقابة لصيقة للأعراض الجانبية للأدوية المختلفة، سواء المتوقعة أو غير المتوقعة.
ووقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، لإنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي، يكون متصلاً بشكل مباشر مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بهيئة الغذاء والدواء.
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الدكتور علي الشهراني, بحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي.
وسيستهدف المكتب رصد الأعراض الجانبية للأدوية المتوقعة وغير المتوقعة، الخطيرة وغير الخطيرة، وإرسالها إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، ودعم وتشجيع تقنين استعمال الأدوية للوصول لأفضل السبل في علاج المرضى وتحسين الصحة العامة، وجمع المعلومات والآراء فيما يخص سلامة الأدوية والمشاركة بشفافية ووضوح في البرنامج، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي لمنسوبي المؤسسة الصحية عبر إقامة المحاضرات والأنشطة العلمية.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف هو الأكبر في المحافظة, حيث يتسع لـ 800 سرير, كما يضم غالبية التخصصات الطبية, ويحتضن أحدث الأجهزة الطبية, والكوادر الطبية المتخصصة في شتى المجالات.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
09:37 PM
اتفاق على إنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي
شرع مجمع الملك فيصل بالطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في إجراء رقابة لصيقة للأعراض الجانبية للأدوية المختلفة، سواء المتوقعة أو غير المتوقعة.
ووقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، لإنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي، يكون متصلاً بشكل مباشر مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بهيئة الغذاء والدواء.
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الدكتور علي الشهراني, بحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي.
وسيستهدف المكتب رصد الأعراض الجانبية للأدوية المتوقعة وغير المتوقعة، الخطيرة وغير الخطيرة، وإرسالها إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، ودعم وتشجيع تقنين استعمال الأدوية للوصول لأفضل السبل في علاج المرضى وتحسين الصحة العامة، وجمع المعلومات والآراء فيما يخص سلامة الأدوية والمشاركة بشفافية ووضوح في البرنامج، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي لمنسوبي المؤسسة الصحية عبر إقامة المحاضرات والأنشطة العلمية.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف هو الأكبر في المحافظة, حيث يتسع لـ 800 سرير, كما يضم غالبية التخصصات الطبية, ويحتضن أحدث الأجهزة الطبية, والكوادر الطبية المتخصصة في شتى المجالات.
، خطة ميدانية مشتركة بين هيئة الدواء ومجمع الملك فيصل لمراقبة أعراض الأدوية ،
المصدر : الخليج 365
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