، وفاة الطفل حديث الولادة في تبوك بعد أيام من سقوط يده بالمستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن حُقن بإبرة في "الملك فهد".. والصلاة أديت عليه عقب ظهر اليوم

كشف والد الطفل حديث الولادة الذي فقد يده اليسرى من المرفق في تخصصي تبوك، عن وفاته، مبيناً لـ"الخليج 365" أن الصلاة أديت على ابنه عقب ظهر اليوم، ودفن في مقبرة تبوك، وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل حالة الطفل بعنوان "طفل حديث ولادة يفقد يده في تخصصي تبوك".

وتضمن الخبر ما وصفه والده بأنه خطأ طبي جسيم إثر مضاعفات جاءت بعد أن حُقن بإبرة من قبل مستشفى الملك فهد التخصصي، تحول على إثر ذلك لون يده إلى اللون الأزرق، ثم اسودت وسقطت على الأرض.

وذكرت صحة المنطقة في تصريح سابق رداً على استفسار"الخليج 365" بأن الطفل عانى من العديد من نوبات النزيف الرئوي وانسدادات تجلطية متكررة، وتم التدخل بعمل قسطرات الحقن الوريدية الطرفية والمركزية، وحدث على إثرها تجلط بالشريان العضدي باليد اليسرى.

وأضافت: وتم تشكيل فريق طبي متخصص وإطلاع والد المريض بكل شفافية على جميع الإجراءات الطبية المتخذة بمثل هذه الظروف، حيث حصلت مضاعفات للحالة وحدوث غرغرينة جافة نتج عنها بتر ذاتي بالساعد الأيسر للطفل.