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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .
كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ "عبدالله سعود الصباح"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-16
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .
كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
09:20 PM
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .
كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .
، القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ "عبدالله سعود الصباح" ،
المصدر : الخليج 365
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