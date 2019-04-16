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أقر نواب البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء) التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الإعلام الرسمي.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أقر النواب أيضًا تغييرات واسعة في الدستور، بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذًا أوسع في الحياة السياسية، كما تمنح "السيسي" سلطة أكبر على القضاء.
وأشار موقع الأهرام الإخباري الرسمي وتلفزيون "نايل تي في، إلى أن "مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًاً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي أواخر الشهر الحالي.
وكان 485 نائبًا من إجمالي 596 في المجلس قد وافقوا في فبراير الماضي، "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قِبل كتلة برلمانية تدعم "السيسي"، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبًا.
البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تسمح بتمديد رئاسة "السيسي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
أقر نواب البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء) التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الإعلام الرسمي.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أقر النواب أيضًا تغييرات واسعة في الدستور، بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذًا أوسع في الحياة السياسية، كما تمنح "السيسي" سلطة أكبر على القضاء.
وأشار موقع الأهرام الإخباري الرسمي وتلفزيون "نايل تي في، إلى أن "مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًاً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي أواخر الشهر الحالي.
وكان 485 نائبًا من إجمالي 596 في المجلس قد وافقوا في فبراير الماضي، "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قِبل كتلة برلمانية تدعم "السيسي"، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبًا.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
09:17 PM
تمنح الجيش نفوذًا واسعًا في الحياة السياسية
أقر نواب البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء) التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الإعلام الرسمي.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أقر النواب أيضًا تغييرات واسعة في الدستور، بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذًا أوسع في الحياة السياسية، كما تمنح "السيسي" سلطة أكبر على القضاء.
وأشار موقع الأهرام الإخباري الرسمي وتلفزيون "نايل تي في، إلى أن "مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًاً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي أواخر الشهر الحالي.
وكان 485 نائبًا من إجمالي 596 في المجلس قد وافقوا في فبراير الماضي، "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قِبل كتلة برلمانية تدعم "السيسي"، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبًا.
، البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تسمح بتمديد رئاسة "السيسي" ،
المصدر : الخليج 365
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