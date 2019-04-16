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أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته.
ونسبت "رويترز" للمسؤول قوله: "مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيّر ملموس في البلاد وانتقال سلس للسلطة".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان، بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
واشنطن تشترط انتقالًا سلسًا للسلطة لرفع السودان من قائمة الإرهابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته.
ونسبت "رويترز" للمسؤول قوله: "مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيّر ملموس في البلاد وانتقال سلس للسلطة".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان، بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
09:05 PM
"ترامب" أوقف محادثات التطبيع مع الخرطوم
أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته.
ونسبت "رويترز" للمسؤول قوله: "مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيّر ملموس في البلاد وانتقال سلس للسلطة".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان، بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
، واشنطن تشترط انتقالًا سلسًا للسلطة لرفع السودان من قائمة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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