خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبي 

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ورحب خادم الحرمين الشريفين، بسمو ولي عهد أبوظبي في بلده المملكة، فيما أبدى سموه سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي.
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