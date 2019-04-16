الملك سلمان ومحمد بن زايد يبحثان في الرياض تعزيز العلاقات الراسخة

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين بولي عهد أبوظبي في بلده السعودية، فيما أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.





وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر "ببالغ السعادة والاعتزاز بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي عهده الأمين.. سبل تعزيز علاقات البلدين الراسخة والتعاون المشترك.. الإمارات والسعودية تجمعهما روابط تاريخية ورؤية طموحة وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات والعبور للمستقبل".

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ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.





وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.