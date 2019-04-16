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سفارة واشنطن لدى الرياض تهنئ ريما بنت بندر على أداء القسم أمام الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدّمت سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة التهنئة للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة المُعيّنة لدى أميركا بمناسبة أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء.
وشهد قصر اليمامة اليوم الثلاثاء، حدثًا تاريخيًا، حيث أدّت القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سفيرة للمملكة في الخارج.
يُذكر أن الأميرة ريما سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير منذ 23 فبراير عام 2019، وهي رئيس “الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية” منذ أكتوبر عام 2017، ووكيل رئيس “الهيئة العامة للرياضة” للقسم النسائي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ”شركة ريمية”، كما أنها عضو في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية، منها: المجلس الاستشاري لـ”المبادرة الوطنية السعودية للإبداع”، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة “أوبر”، والمجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات “تيد إكس”.
وشغلت الأميرة بنت بندر منصب كبير الإداريين التنفيذيين لعدة سنوات في “شركة ألفا العالمية المحدودة”، والرئيس التنفيذي لـ”شركة الهامة المحدودة”.
وصنفتها مجلة “فوربس الشرق الأوسط” ضمن قائمة “أقوى 200 امرأة عربية” عام 2014، كما نالت “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” لعام 2017.
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