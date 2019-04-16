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شكرا لقرائتكم 3 إرشادات.. المرور يحذر: لا يوجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 إرشادات.. المرور يحذر: لا يوجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد المرور السعودي أنه لا يوجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث المروري، مُشددًا على ضرورة التأكد من وضوح الرؤية بجميع الاتجاهات عند القيادة.
وقال المرور: عند السير بالمركبة تأكّد من وضوح الرؤية الأمامية، وسلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها وأخيرًا وضوح الرؤية الخلفية عن طريق المرآة الأمامية.
في سياق آخر، شدّد المرور على أن طمس لوحات المركبة يُعدّ مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).
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