2019-04-16

برد وغبار وأمطار.. الأحوال الجوية غير مستقرة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء.

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وتوقّعت الأرصاد أن تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخّات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، ويمتدّ تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحاء والأجزاء الواقعة بينهما.

كما تصل الحالة إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف، والدوادمي)، فيما تكون الفرصة مُهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.